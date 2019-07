Mtb: World Cup in val di Sole dal 2 al 4 agosto

(ANSA) - TRENTO, 23 LUG - Presentata oggi a Trento, nella sede di Trentino Marketing, l'unica prova italiana della Mercedes-Benz Uci Mountain Bike World Cup, in programma da venerdì 2 a domenica 4 agosto a Daolasa di Commezzadura.

In tutto sono circa mille gli atleti coinvolti nei tre giorni di gara, seguiti sul luogo da 100 media accreditati; oltre 30.000 le presenze complessive sul territorio. L'edizione 2019 della Coppa del Mondo in val di Sole sarà coperta in diretta streaming da RedBull Tv, mentre le gare élite maschili e femminili di Downhill e Cross Country saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Rai Sport.

La tappa solandra di Coppa del Mondo di mountain bike apre un nuovo triennio di grandi eventi internazionali che culminerà, nel 2021, con il Campionato del mondo Uci di mountain bike (Dowhnill, Cross Country e 4Cross), che farà quindi ritorno in val di Sole per la terza volta in 13 anni.