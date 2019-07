Bilancio: Giunta Bolzano incontra le parti sociali

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Il primo passo nel percorso che porta al bilancio di previsione della Provincia di Bolzano è rappresentato, ormai da anni, dal tradizionale incontro fra le parti sociali e il presidente Arno Kompatscher. Quest'anno, informa una nota della Provincia di Bolzano - all'incontro parteciperà tutta la Giunta provinciale, in quanto non si tratta solo di discutere l'assegnazione di risorse ai singoli capitoli di spesa, ma "di porre le basi per molti dei temi-chiave che porteranno l'Alto Adige nel futuro: dall'economia alla cultura, dal sociale all'ambiente".

Le priorità emerse dalla seduta di clausura dell'esecutivo, svoltasi ad inizio maggio, sono state trasformate in proposte, che verranno sottoposte alle parti sociali per dare il via ad un confronto sul futuro della Provincia di Bolzano. L'incontro si svolgerà domani, martedì 23 luglio, alle ore 15, presso il cortile interno di Palazzo Widmann.