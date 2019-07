Punta Tre Scarperi conquistata nel 1869

(ANSA) - BOLZANO, 20 LUG - Con i suoi 3.152 metri, la Punta Tre Scarperi è la montagna più alta delle Dolomiti di Sesto. La sua vetta fu conquistata per la prima volta il 18 luglio 1869, dai tre pionieri dell'alpinismo Paul Grohmann, Franz Innerkofler e Peter Salcher. L'evento storico è stato ricordato, nel giorno del suo 150º anniversario, con un "PEAKnic" - un PicNic in quota - in Val Fiscalina ai piedi del massiccio.

I presenti sono stati deliziati con prelibatezze cucinate dallo chef stellato Chris Oberhammer, accompagnate dal vino Solaris di Baron Longo-Liebenstein zu Wellenburg & Langenstein. Il clou della serata è stato uno spettacolo di luci che hanno tracciato, nel buio, la via originale intrapresa nella prima ascensione. A questo scopo, il soccorso alpino di Sesto ha posizionato numerose lanterne in punti strategici, che al crepuscolo si sono accese.