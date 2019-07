Valdastico: Trentino e Provincia di Vicenza a confronto

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Un primo confronto sui temi della Valdastico e dei fondi per i Comuni di confine: è questo in sintesi il senso dell'incontro che si è svolto ieri in Piazza Dante a Trento fra il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, e quello della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco.

Per quanto riguarda il prolungamento della A31 - precisa una nota della Provincia - si è parlato dell'ipotesi di costituire un tavolo di lavoro che comprenda tutti i soggetti interessati alla realizzazione dell'opera. L'incontro - si legge ancora nella nota - ha offerto l'occasione al presidente Fugatti "per ribadire quanto consideri strategico il prolungamento verso il Trentino dell'autostrada che attualmente si ferma a Piovene Rocchette".