Sciopero dei trasporti anche in Trentino il 24 luglio

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Mercoledì prossimo, 24 luglio, i lavoratori dei trasporti incrociano le braccia. Si fermano per 4 ore gli addetti del trasporto pubblico, trasporto merci e logistica, per 8 ore quelli delle società autostradali e del gruppo Fs. Lo sciopero, proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti a livello nazionale, punta a riportare l'attenzione del governo su temi strategici del settore, dalla necessità di nuovi investimenti in infrastrutture per ammodernare il Paese, alla centralità del trasporto pubblico. In Trentino il servizio urbano di Trento e Rovereto e le biglietterie scioperano dalle 11.00 alle 15.00; quello extraurbano, ferrovia Trento-Malè e Trento Bassano dalle 19.00 - 23.00. Gli impianti fissi si fermano per le ultime 4 ore del turno di lavoro. Così anche il comparto merci e logistica: autostrada del Brennero si ferma per l'intero turno di lavoro.

Gruppo Fs macchinisti, capitreno, personale delle stazioni scioperano invece dalle 9.01 alle 17.01.