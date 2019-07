Fai e Molveno rappresentano Italia a Entente florale Europe

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - Lunedì 22 luglio Fai della Paganella rappresenterà l'Italia, insieme al Comune di Molveno, nel concorso internazionale "Entente florale Europe": la località turistica dell'altopiano della Paganella riceverà, infatti, la visita di una giuria internazionale che valuterà il paese sulla base di una decina di parametri, tra i quali, oltre all'aspetto floreale, l'ambiente naturale e la sua biodiversità, la sostenibilità, la pulizia ed i servizi. Il 23 luglio la giuria valuterà, invece, Molveno. Fai della Paganella e Molveno sono state invitate a partecipare alla competizione europea in virtù delle vittorie che hanno ottenuto nell'ambito del concorso nazionale "Comuni fioriti": lo scorso anno, Fai si è classificata in Italia seconda nella categoria dei comuni turistici fino a 1.000 abitanti, mentre Molveno prima per i comuni turistici da 1.000 e 5.000 abitanti.