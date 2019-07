Orso M49: proseguono le ricerche, scattata nuova foto

(ANSA) - TRENTO, 17 LUG - Proseguono le ricerche da parte dei forestali dell'orso M49, fuggito dal Centro Casteller di Trento dopo la cattura avvenuta in val Rendena. Una nuova fotografia scattata da una fototrappola e diffusa dalla Provincia testimonia la presenza del plantigrado sulle pendici del gruppo della Marzola, a pochi chilometri dal capoluogo.

L'ultimo scatto risale alle 22.54 della scorsa notte in un'area non molto distante da quella dove è stata rilevata la sua presenza ieri mattina.