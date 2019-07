Imprese trentine, solo il 6% è 'digital'

(ANSA) - TRENTO, 16 LUG - Lo 0,5% delle imprese trentine è "analogico" (quanti non possiedono alcuna attrezzatura di tal specie o soluzioni applicative); il 27,3% è "basic" (utilizzano strumentazione tecnologica, ma non applicativi digitali); il 66,2% è "follower" (impiegano sia strumentazioni che applicativi, seppure in misura contenuta) e il 6,0% è "digital" (adoperano più di altre una molteplicità di apparecchiature tecnologiche e di applicativi digitali).

Questi alcuni dei risultati di una ricerca sulla digitalizzazione delle imprese promossa dalla Camera di Commercio di Trento in collaborazione con Community Media Research. Tra gli imprenditori intervistati il 58,9% ritiene che la propria impresa sia abbastanza e molto tecnologica. Un terzo (34,5%) dichiara di avere aumentato gli investimenti nel digitale in azienda nel 2018, mentre il 57,6% li ha lasciati invariati rispetto all'anno precedente. Solo il 7,9% afferma di averli diminuiti. Oltre i due terzi (69,9%) ha investito meno di 2.000 euro nel corso del 2018.