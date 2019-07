AAA per Provincia Bolzano 'senza' Italia

(ANSA) - BOLZANO, 16 LUG - Per la prima volta Fitch Ratings valuta la solidità finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano senza legarla al sistema-Italia. Il rating "stand alone" è da AAA, mentre quello "tradizionale" è A-. Soddisfatto il presidente Arno Kompatscher, secondo il quale "la tripla A è la conferma dello stato di salute delle finanze provinciali e, più in generale, dell'economia locale. Questo lusinghiero risultato è frutto del mix positivo fra basso indebitamento, bilancio solido e forti indicatori socio-economici". Per quanto riguarda la valutazione tradizionale del rating della Provincia di Bolzano, ovvero quella che vede l'amministrazione valutata come parte del sistema-Italia, Fitch ha confermato il rating di lungo termine A-, di due livelli superiore rispetto al BBB- dell'Italia, definendo "stabili" le prospettive di lungo periodo. Secondo Kompatscher, il fatto che un'agenzia svolga una procedura ad hoc è "la dimostrazione che la nostra autonomia è riconosciuta a livello internazionale".