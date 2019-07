Muore per il ribaltamento del trattore a Denno

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Un uomo è morto in seguito al ribaltamento di un trattore avvenuto nel pomeriggio nelle campagne di Denno, in val di Non.

Vano l'intervento dei soccorritori del '118' e dell'elicottero da Trento. L'uomo è deceduto sul colpo in seguito ai gravi traumi riportati. Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri.