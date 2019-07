Assessori, bene scuola in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 15 LUG - "Il sistema scolastico in Alto Adige funziona molto bene". Lo hanno detto i tre assessore Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider durante la tradizionale conferenza stampa congiunta in occasione della chiusura dell'anno scolastico.

Nelle scuole medie di lingua italiana il 98,23% ha superato l'esame di stato conclusivo, mentre alle superiori il 94,88% è stato promosso all'esame di maturità. "Il 34% dei diplomati ha ottenuto un punteggio superiore all'80/100, soglia che molte università fissano per l'ammissione ai loro corsi di laurea", ha ricordato Vettorato. Nelle scuole medie di lingua tedesca il 98,88% ha superato l'esame di stato, mentre alle superiori il 97,71% ha superato la maturità. Il 37,44% ha raggiunto un punteggio di +80/100.

"Nella formazione vale il principio della responsabilità condivisa. Gli insegnanti fanno di certo la loro parte, ma non tutto può essere delegato alla scuola", ha ribadito Achammer.