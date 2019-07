Politica: nasce la Civica, assemblea entro fine 2019

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Presentata oggi a Trento La Civica, nata il 28 giugno scorso - spiegano i fondatori - "come necessaria evoluzione di Civica Trentina". Il compito di traghettare La Civica in questa fase iniziale e di passaggio è stato affidato alla totalità dei soci fondatori e, nello specifico, ai due eletti in Provincia, l'assessore Mattia Gottardi e la consigliera provinciale Vanessa Masè, i due fondatori di Civica Trentina, Roberto Piffer e Luca Scaramella, e lo storico esponente Claudio Chini.

Inaugurando di fatto oggi la sua campagna adesioni, La Civica, ha previsto, entro la fine del 2019, un primo passaggio assembleare a cui potranno partecipare tutti gli aderenti per concorrere all'elezione delle cariche interne. Sempre in vista del passaggio assembleare l'organizzazione territoriale del movimento prevede dei responsabili di valle o cittadini per le varie aree del Trentino.