Incidente stradale sulla ss47 Valsugana, quattro feriti

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Disagi alla viabilità sulla statale ss47 della Valsugana, che nel pomeriggio è rimasta chiusa per circa due ore con deviazione del traffico in seguito ad un incidente stradale in cui sono rimaste ferite quattro persone: una donna di 23 anni e tre uomini di 41, 71 e 77 anni, tutte trasportate in ospedale. Il sinistro si è verificato verso le 14.30 nei pressi di Levico Terme.

Sul posto vigili del fuoco, i carabinieri, per la verifica della dinamica dell'incidente, ed i sanitari con i mezzi di soccorso, tra cui l'elicottero partito da Trento.