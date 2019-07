Adamello Brenta, dopo i danni di Vaia riaprono i sentieri

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - Sabato 13 luglio il Parco naturale Adamello Brenta riapre tre sentieri in Vallesinella, nel comune di Tre Ville sul territorio delle Regole di Spinale e Manez, dopo importanti lavori di ripristino. Si tratta del sentiero dell'orso (C52) e del sentiero Paoli (C53) che avevano subito forti danni dal passaggio di Vaia ed erano stati quindi chiusi a ottobre, e del sentiero delle cascate alte (C54) che è stato oggetto di manutenzione straordinaria programmata per circa due mesi.

Questi sentieri sono dei punti di riferimento per il turismo dell'alta Rendena e la loro chiusura aveva destato qualche preoccupazione tra gli operatori turistici, ma i lavori sono stati accelerati al massimo proprio per scongiurare disagi durante il boom della stagione.