Ciclismo: nazionale paralimpica si allena in val di Fassa

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - La nazionale paralimpica di ciclismo è in Trentino per preparare la Coppa del Mondo, in programma in agosto, e il Mondiale di settembre a Soraga, in val di Fassa.

Gli atleti del ct Mario Valentini, grazie al supporto organizzativo di Trentino holidays e Trentino Booking (società del gruppo Confcommercio Trentino), si alleneranno sulle strade di Soraga fino al 19 luglio.