Ambiente: 'Fare Paesaggio', al via seconda edizione

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Presentato a Trento "Fare Paesaggio", premio internazionale triennale, giunto alla sua seconda edizione, curato dall'Osservatorio del Paesaggio del Trentino della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con tsm-step Scuola.

Obiettivo del premio è "sostenere la salvaguardia e la gestione del paesaggio sensibilizzando cittadini, amministratori, liberi professionisti, associazioni e istituzioni culturali ed educative". Il premio consiste in una selezione triennale di opere, progetti e iniziative "che sappiano esprimere obiettivi di elevata qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale". La selezione riguarderà tre ambiti tematici: programmazione, pianificazione e gestione del territorio; segni nel paesaggio; cultura, educazione e partecipazione. Per questa edizione, in occasione del decennale del riconoscimento Unesco delle Dolomiti, è prevista l'attribuzione di una 'menzione speciale' riservata a tutte le candidature dai territori dolomitici.