A22: Reichhalter presidente, Cattoni amministratore delegato

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - Rinnovati i vertici della società Autostrada del Brennero. Hartmann Reichhalter è il nuovo presidente che subentra a Luigi Olivieri, Diego Cattoni è il nuovo amministratore delegato indicato dal nuovo cda scelto dall'assemblea dei soci, che subentra a Walter Pardatscher.

Gli altri componenti del nuovo cda per il triennio 2019-2021 sono Richard Amort, Giovanni Aspes, Anna Bertazzoni, Raffaele De Col, Francesca Gerosa, Barbara Guadagnini, Astrid Kofler, Luigi Olivieri, Mattia Palazzi, Maria Chiara Pasquali, Giulio Santagata, Manuel Scalzotto.

"Il mio massimo impegno sarà rivolto alla trasformazione dell'attuale società in una in house, per poter così aspirare al prossimo rilascio della nuova concessione autostradale", ha detto Reichhalter. "E' una sfida stimolante perché questa società sta vivendo una fase nuova della sua vita; basti pensare al rinnovo della concessione autostradale che rappresenta un passaggio decisivo", ha detto Cattoni.