Scuola: in Trentino assegnazione cattedre entro il 15 luglio

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - L'8 luglio hanno preso il via le immissioni in ruolo del personale docente del Trentino. Le operazioni di assegnazione delle cattedre disponibili si protrarranno fino al 15 luglio, permettendo così di iniziare le lezioni regolarmente a beneficio di studenti e docenti, sottolinea la Provincia.

Già concluse le immissioni in ruolo sui posti di sostegno, di strumento musicale e della scuola primaria. Complessivamente sono stati sottoscritti 195 contratti. Nella scuola primaria si è portata a definitivo esaurimento la graduatoria provinciale per titoli. Un risultato inatteso dovuto ad un elevato numero di rinunce che non ha consentito la copertura totale delle 140 cattedre disponibili, rispetto alle quali risulta una scopertura di 19 posti, che saranno assegnati direttamente dalle scuole attingendo dalle graduatorie di istituto.