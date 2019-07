Cooperative: Etika e la Luna per i diritti dei disabili

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Richiama il primo allunaggio, di cui si celebrerà il 20 luglio il 50/o anniversario, un video che parla dei diritti delle persone con disabilità promosso dalle cooperative sociali finanziate da Etika, il progetto per l'energia della Cooperazione trentina con Dolomiti Energia.

Dal 2017 Etika ha finanziato 10 progetti promossi da 7 cooperative sociali (Eliodoro, CS4, Iter e il Ponte, Incontra, GSH, La Rete). A loro è dedicato un cortometraggio online su www.etikaenergia.it e su Youtube, realizzato dalla cooperativa sociale Artico, che racconta come i progetti per un abitare inclusivo promossi da Etika non si fermino al domicilio, ma investano anche le altre sfere della vita di una persona, come la socializzazione, l'affettività e, quando possibile, il lavoro.

Al via anche la distribuzione di 180.000 volantini delle Famiglie cooperative per informare e sensibilizzare sui risultati sociali dell'offerta economica, ecologica e solidale per luce e gas a cui hanno già aderito oltre 46.000 trentini.