Saldi: a Bolzano risultati positivi

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - Già da tempo la serata lunga dei saldi di luglio è diventata un appuntamento fisso nel calendario degli eventi di Bolzano. L'iniziativa legata all'inizio dei saldi estivi si è tenuta venerdì 5 luglio. Diversi negozi del centro di Bolzano hanno tenuto aperto fino alle ore 22 e già dalle 19 i visitatori hanno anche potuto parcheggiare gratuitamente presso il parcheggio Lauben Parking Portici, in piazza Stazione.

Nonostante una leggera flessione rispetto al risultato dell'anno scorso - comunica una nota dell'Unione commercio turismo servizi Alto Adige - la lunga notte dei saldi 2019 ha fatto comunque registrare buoni risultati commerciali. "L'iniziativa è stata sicuramente apprezzata; non tutti i negozi hanno tenuto aperto, ma chi l'ha fatto - e sono stati tanti - ha avuto ragione anche sul piano economico", assicura Simone Buratti, fiduciario comunale dell'Unione per la città di Bolzano.