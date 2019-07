Appalti per 1,374 milioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - Le amministrazioni pubbliche dell'Alto Adige nel 2018 hanno bandito appalti pubblici per 1.374 milioni di euro, in forte crescita rispetto al 2017 (+21%). Negli anni precedenti i valori registrati erano stati di 1.202 milioni di euro (2016) e 1.135 milioni di euro (2017).

L'incremento maggiore si è verificato per l'acquisto di forniture (42,9%), ma anche l'acquisto di servizi (31,1%) e i lavori pubblici (5,8%). Lo dicono i dati del rapporto 2018 sull'andamento degli appalti pubblici in Alto Adige, presentato dal governatore altoatesino, Arno Kompastcher. Il numero dei procedimenti si è attestato nel 2018 a quota 63.889, con una diminuzione del 4,4% rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista numerico, nel 2018 circa l'83% delle procedure risulta essere stato affidato a operatori economici con sede in Alto Adige, valore che raggiunge l'89% nel settore dei lavori pubblici. A livello di importo le imprese altoatesine soddisfano il 67% del fabbisogno di tutte le pubbliche amministrazioni locali.