Incontro Italia-Germania-Austria

(ANSA) - BRUXELLES, 8 LUG - "Il traffico su gomma lungo il corridoio del Brennero è una sfida regionale, che deve essere affrontata in maniera congiunta dagli Stati attraverso contatti diretti fra Germania, Austria e Italia, in uno spirito di buon vicinato. È per questa ragione che le discussioni con tutte le autorità competenti sono in corso per trovare una soluzione adeguata". Così una portavoce della Commissione europea commenta l'incontro fra tecnici dei ministeri tedesco, austriaco e italiano che si terrà oggi pomeriggio a Bruxelles per discutere delle limitazioni al traffico decise dal Tirolo austriaco. La riunione è stata convocata dalla commissaria Ue ai trasporti, Violeta Bulc, che però non sarà presente all'incontro.