Architettura:Rizzi premiato da Comunità e Comune di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 5 LUG - La Comunità della Vallagarina e il Comune di Rovereto hanno voluto oggi rendere omaggio all'architetto Renato Rizzi, che un mese fa ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un premio per l'architettura attribuito dall'Accademia nazionale di San Luca.

"Sono lontano da anni - ha detto Rizzi - ma sono sempre qui con il cuore e la mente, e a prova di ciò è la mia decisione di voler lasciare qui il mio archivio". "Sono contentissimo - ha aggiunto - di essere nato a Rovereto e spero che il mio archivio possa essere da suggestione a tanti giovani. Infine mi sento un po' rosminiano, perché Rosmini fu un grande eretico che condannò le piaghe della Chiesa non per demolirla ma per renderla migliore".

A Rizzi il Comune di Rovereto ha consegnato un'opera di Mastro Sette raffigurante un ramo di quercia e il simbolo della Quercia stampato dalla Biblioteca, la Comunità, invece, gli ha donato "De architectura", trattato latino scritto da Marco Vitruvio Pollione.