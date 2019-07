Orso M49: Fugatti, ordinanza si basa sulla pericolosità

(ANSA) - TRENTO, 4 LUG - L'ordinanza per la cattura dell'orso M49 firmata dal presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, si basa sulla pericolosità dell'animale, non sulla sua dannosità.

Dal 12 marzo al 3 luglio di quest'anno il plantigrado di tre anni è stato responsabile di 16 tentativi di intrusione in fienili, caseifici e stalle, ma 6 di questi sono stati fatti in abitazioni stagionali e baite. "Le motivazioni dell'ordinanza sono quindi dovute alla forte sensazione di insicurezza delle persone dopo una serie di eventi di cui M49 è responsabile che hanno dimostrato come questo soggetto sia incline alla vicinanza all'uomo e non abbia problemi ad avvicinarsi a case e luoghi di lavoro", ha spiegato Fugatti. L'orso M49,è anche ritenuto responsabile di 13 uccisioni di animali da allevamento nel solo 2019. L'animale non ha cambiato il suo comportamento nonostante 15 diverse azioni di dissuasione e per catturarlo sono state piazzate tre trappole a tubo e non sarà usato anestetico. L'orso sarà poi trasportato al Casteller.