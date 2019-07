Treni regionali, possibili disagi per sciopero in Veneto

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - Il Servizio trasporti pubblici della Provincia di Trento informa che dalle ore 23 di sabato 6 alle ore 22 di domenica 7 luglio è stato indetto uno sciopero del personale del trasporto regionale di Trenitalia nella regione Veneto.

Per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe (tra cui anche il Trentino per le linee del Brennero e della Valsugana), potranno verificarsi cancellazioni o variazioni.

Lo sciopero non interessa i treni della lunga percorrenza. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.