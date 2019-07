Solo in Alto Adige più nati che morti

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - Il saldo naturale della popolazione, la differenza cioè tra chi nasce e chi muore, è negativo ovunque, in Italia, tranne che in Alto Adige. Lo rileva l'Istat nel Bilancio demografico nazionale dell'anno 2018.

A livello nazionale, il tasso di crescita naturale si attesta a meno 3,2 per mille e varia dal più 1,7 per mille di Bolzano al meno 8,5 per mille della Liguria. Lo scorso anno, in provincia di Bolzano le nascite sono state 5.284 bambini e i decessi 4.397, con un saldo positivo di 887.

A livello nazionale sono stati iscritti all'anagrafe per nascita solo 439.747 bambini, il minimo storico dall'Unità d'Italia. La diminuzione delle nascite è di oltre 18mila unità rispetto al 2017 (-4,0%).