Wimbledon: Seppi esordio ok, superato cileno Jarry

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Esordio positivo per Andreas Seppi, che si è sbarazzato in quattro set - 6-3 6-7(8) 6-1 6-2 - del cileno Nicolas Jarry. Il 35enne di Caldaro ha avuto un solo momento critico quando non ha sfruttato tre set-point nel tie-break della seconda frazione poi perso per 10 punti a 8. Al prossimo turno l'altoatesino attende il vincente del match tra il rumeno Marius Copil, numero 88 Atp, e l'argentino Guido Pella numero 26 del ranking e del seeding.