Trovato svenuto al lavoro, muore il giorno dopo in ospedale

(ANSA) - TRENTO, 1 LUG - Un uomo di 57 anni di Trento è deceduto sabato pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era arrivato in condizioni disperate la sera prima. L'ipotesi è che possa trattarsi di un colpo di calore. L'uomo - riferisce il quotidiano l'Adige - aveva accusato un malore venerdì sera mentre lavorava all'Unifarm di Ravina, ed era stato trovato privo di sensi a terra con una temperatura corporea superiore ai 42 gradi. Quindi era stato trasferito d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Non sono da escludere - riferisce sempre l'Adige - accertamenti sul luogo di lavoro per valutare se tutte le norme siano state rispettate, oltre che sul corpo dell'uomo, per stabilire la causa del decesso.