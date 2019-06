Cerimonia per i 10 anni delle Dolomiti Unesco in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - San Vigilio di Marebbe ha ospitato oggi la manifestazione organizzata a livello provinciale per celebrare i dieci anni dall'inserimento delle Dolomiti nel patrimonio mondiale dell'Unesco. Il "Dolomites Unesco Festival", l'evento principale dei festeggiamenti in Alto Adige, è stato organizzato dall'associazione Turistica di San Vigilio in collaborazione con la Ripartizione provinciale per la natura, paesaggio esSviluppo del territorio, la Fondazione Dolomiti Unesco e l'Idm Alto Adige. Secondo l'assessore alla mobilità, Daniel Alfreider, "il nostro obiettivo è quello di ridurre il traffico in tutta la zona dolomitica in collaborazione con i Comuni e la popolazione e di liberare l'area dal traffico di attraversamento. Stiamo lavorando per giungere ad una riduzione sostenibile del traffico a favore del nostro sensibile ambiente alpino, per la tutela della natura e delle popolazioni che risiedono in quest'area".