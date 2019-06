Orso M49, da Provincia Trento sì cattura

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - "Oggi ho comunicato alla Giunta di aver dato mandato alla cattura di M49. Il via libera ci sarà con una ordinanza. Non attendiamo più la pronuncia del ministro e diamo mandato alle strutture provinciali di procedere alla cattura di M49. Non vogliamo attendere il rischio di un attacco all'uomo. Se il ministero non ci dà risposte, le risposte le daremo noi, assumendoci le nostre responsabilità perché stiamo dando risposta a tutela della sicurezza pubblica". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in occasione della conferenza di Giunta provinciale.