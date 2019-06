Imprese: Spinelli, cambiamo ottica contribuzione

(ANSA) - TRENTO 22, GIU - "I lavori del Forum dell'innovazione hanno restituito ambiti e metodi, in una visione pluriennale e inclusiva dello sviluppo economico in Trentino. Dal confronto sono emerse idee diverse da quanto fatto fino ad ora, tra cui un cambio del finanziamento pubblico alle imprese per condividerne i frutti della crescita". A dirlo, in chiusura della 5/a giornata di confronto del forum Trentino research habitat, tenutasi nella mattina all'interno del Progetto manifattura di Rovereto, stato l'assessore allo sviluppo economico della Provincia di Trento Achille Spinelli.

A quanto riferito da Spinelli, l'obiettivo è quello di portare in Trentino strumenti già impiegati in altri Paesi europei. "Dobbiamo portare sul nostro territorio aziende ad alto valore aggiunto, anche attraverso un cambio dell'ottica di distribuzione delle risorse, cercando di diventare dei stimolatori, cercando di sostenere ambiti di ricerca nuovi, che possano avere ripercussioni anche nei settori tradizionali", ha spiegato.

Oltre al sostegno e all'attrazione di nuove imprese, nel documento finale del forum, che verrà presentato il prossimo 20 luglio a Arte Sella, si parlerà anche di capitale umano e formazione, infrastrutture e ambiente, posizionamento di sistema e impatto sociale dell'attività di ricerca. (ANSA).