Hockey, Bolzano saluta Gino Pasqualotto

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Al Palaonda di Bolano è stata allestita la camera ardente per Gino Pasqualotto, l'ex campione dell'Hockey club Bolzano morto giovedì scorso dopo lunga malattia. Numerosi gli amici e tifosi arrivati per l'ultimo saluto, tra loro anche il sindaco Renzo Caramaschi e gli ex compagni di squadra Robert Oberrauch e Lucio Topatigh. I funerali sono stati fissati per martedì prossimo alla chiesa parrocchiale di Gries.