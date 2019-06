Incidente nei boschi della val di Cembra, 73enne ferito

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - Infortunio nei boschi della valle di Cembra questa mattina prima delle 8: un uomo di 73 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero in codice rosso dopo una caduta. L'incidente si è verificato ad Altavalle. Sul posto, oltre ai sanitari, anche gli uomini del Soccorso alpino.