Ciclismo: Tour of the Alps, mostra fotografica lo celebra

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La spettacolarità del Tour of the Alps di ciclismo sarà protagonista della mostra fotografica 'Tour of the Alps: l'Euregio si scopre in bici' che domani alle 11 sarà inaugurata nel Plessi Museum, lo spazio museale sull'Autostrada del Brennero, che occupa gli ex locali della dogana fra Italia e Austria. Nell'ampia sala principale, concepita come spazio museale trasparente e aperto sul paesaggio circostante, trova infatti posto la grande scultura 'L'anima della natura', realizzata da Fabrizio Plessi in occasione dell'Expo 2000 di Hannover per essere ospitata nello stand dell'Euregio, progetto comune di collaborazione transfrontaliera tra Tirolo, Alto Adige e Trentino. La scultura è composta da tre triangoli, a simboleggiare i tre territori che compongono l'Euregio. Gli scatti più belli ed emozionanti dei fotografi internazionali inviati al Tour of the Alps saranno in esposizione dal 20 giugno fino alla fine di agosto.