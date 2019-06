Finanza Trento sequestra 500 chili di carne mal conservata

(ANSA) - TRENTO, 17 GIU - La Guardia di Finanza di Trento, durante un controllo su strada, ha sequestrato per violazioni alle norme igienico sanitarie mezza tonnellata di prodotti surgelati, destinati al consumo alimentare, trasportati su un furgoncino alla cui guida era un cittadino di origine pakistana, nei cui confronti è stata elevata una sanzione amministrativa.

L'uomo, 22 anni, è stato fermato nel capoluogo, all'altezza di via Giusti, perché stava conducendo il mezzo conversando al cellulare.

All'interno del furgoncino c'era carne mista di pollo, vitello e tacchino, hamburger, polpette di legumi, pane e patatine fritte in forma surgelata, per un totale 500 chili di prodotto, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, senza però che fossero rispettate le cautele minime previste dalle norme igienico sanitarie. La merce, oltre che ad alcuni negozi del veronese, era destinata a due distinte rivendite etniche di Nago Torbole e di Trento.