Lite all'uscita di un locale a Trento, 5 giovani arrestati

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Si è conclusa con un ferito e cinque arresti una lite scoppiata all'alba di oggi all'uscita del locale da ballo 'Club T8' a Trento.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, risulta che la lite sia nata all'esterno del locale, per futili motivi coinvolgendo un gruppo di giovani tra i 18 e i 32 anni, tutti di origine tunisina, marocchina e naturalizzati italiani.

Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri hanno permesso di individuare i presunti responsabili che, in tarda mattinata, sono stati tratti in arresto. Mentre i due uomini, il ferito e un giovane di 22 anni, sono stati arrestati per lesioni personali aggravate dall'uso di oggetti atti ad offendere, tre ragazze, tutte diciottenni, sono state invece arrestate per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Tutti saranno giudicati per direttissima domani.