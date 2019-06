'TrentinoInJazz', concerti fino all'autunno

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Entra nel vivo l'ottava edizione della rassegna 'TrentinoInJazz' che propone, fino ad autunno, una serie di concerti in varie località. Fra i protagonisti di questa edizione ci sono Big Daddy Wilson, Tino Tracanna, Jasmine Ashley Terrell, Sonata Islands, Floors, Rita Payés, Marco Furio Forieri, Claudio De Rosa Jr.

Una rete di spettacoli, più che una rassegna vera e propria, TrentinoInJazz - dicono gli organizzatori - è una delle più significative e lunghe iniziative musicali del panorama nostrano ed europeo e coinvolge centinaia di musicisti, addetti ai lavori e promoter. A questo va aggiunto l'ingresso gratuito per la maggior parte delle serate.

TrentinoInJazz 2019 punta sulle diverse espressioni del jazz contemporaneo ed è articolato in sei "microfestival": TrentinoIn Jazzclub (dall'8 maggio), Katharsis 2019 (dal 16 febbraio), Panorama Music (dal 23 marzo), Lagarina Jazz (dal 20 giugno), Valli del Noce Jazz (dal 16 luglio), Valsugana Jazz Tour (dal 13 luglio).