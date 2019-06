Segnana, rivedere modello organizzativo di 'Welfare anziani'

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - La revisione del modello organizzativo del 'Welfare anziani' è annunciata dall'assessora alle politiche sociali e alla salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana, nella risposta ad un'interrogazione del consigliere Luca Zeni (Pd).

"Dalla fase di ascolto, tutt'ora in corso - scrive Segnana - emerge la sollecitazione di ripensare il modello organizzativo così come indicato nei provvedimenti attuativi della Riforma del welfare anziani della scorsa legislatura, valorizzando maggiormente le specificità di ogni singolo territorio e favorendo lo sviluppo di servizi/iniziative innovativi in collaborazione con le Apsp e le altre realtà locali". Segnana richiama le "Linee guida per il Programma di Sviluppo provinciale" approvate lo scorso 17 maggio dalla Giunta Fugatti, che identificano come uno degli obiettivi prioritari quello di migliorare lo stato di salute e benessere delle persone anziane e delle loro famiglie in tutte le aree del Trentino, anche le più periferiche e disagiate.