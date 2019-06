Biotecnologie, sistema trentino a 'Bio Philadelphia'

(ANSA) - TRENTO, 11 GIU - Per la prima volta il sistema trentino della ricerca e dell'innovazione ha partecipato a 'Bio Philadelphia', il più importante evento mondiale dedicato alle scienze della vita, che si è tenuto dal 3 al 6 giugno a Philadelphia, negli Stati Uniti.

Attraverso la collaborazione tra Trentino Sviluppo, Hub Innovazione Trentino-Hit e Provincia di Trento, è stato realizzato un articolato programma di attività finalizzato a promuovere l'emergente ecosistema del biotech trentino che accanto a Cibio, il Centro di biologia molecolare dell'Università di Trento - principale protagonista della missione negli Usa - vede un numero crescente di piccole imprese e start up attive in questo settore di frontiera. "Il Trentino vuole essere parte di questi processi di crescita e sviluppo economico internazionale, valorizzando i risultati del lavoro di ricerca svolto in questi anni", ha detto l'assessore Achille Spinelli.