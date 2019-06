Incidente a San Vigilio di Marebbe, muore escursionista

(ANSA) - BOLZANO, 9 GIU - Una persona è morta questo pomeriggio in seguito ad un incidente in montagna che si è verificato nella zona di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, poco dopo le 14. Secondo le prime informazioni, diffuse in una nota della Centrale provinciale emergenza, una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, avrebbe perso la vita in conseguenza ad una caduta.

Sul luogo dell'incidente si sono portati gli uomini del Soccorso alpino ed i carabinieri, oltre che l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites.