Aggredito in discoteca bresciana, identificato responsabile

(ANSA) - TRENTO, 9 GIU - I carabinieri di Cavalese hanno identificato il responsabile dell'aggressione di un giovane della valle di Fiemme avvenuta nel marzo scorso all'interno di una nota discoteca bresciana, dove questi si era recato con altri amici, anche loro trentini. Uno dei giovani era stato prima spinto per futili motivi e poi brutalmente picchiato da un 23enne veronese, riportando traumi guaribili in 10 giorni. Una volta curato, la vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che, attraverso la visione di numerosi filmati integrata ad una serie di accertamenti, hanno denunciato l'aggressore per lesioni personali.