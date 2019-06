Viabilità: traffico intenso sull'A22

(ANSA) - BOLZANO, 8 GIU - Traffico intenso sull'autostrada del Brennero dove si registrano rallentamenti e code in direzione sud tra Brennero e Rovereto Sud e 8 km di coda tra Carpi e l'allacciamento dell'A1 (Modena). Code per traffico intenso vengono segnalate anche sulla SS 38 della Val Venosta in direzione Merano tra Naturno e Rablá.

La centrale di viabilità della Provincia di Bolzano segnala che lunedì, 10 giungo in direzione nord da Vipiteno fino al Brennero dalle ore 00:00 alle ore 22:00 è stato istituito un divieto di transito per mezzi pesanti oltre 7,5 t in occasione di una festività.

Infine a Castelrotto la via Dolomiti è chiusa al traffico dalle ore 8:30 alle ore 18:00 per il concerto open air dei Kastelruther-Spatzen.