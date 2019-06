Saslong trionfo per Gardener e Pircher

(ANSA) - BOLZANO, 8 GIU - Stefano Gardener, fondista fiemmese, è il nuovo dominatore della Dolomites Saslong Half Marathon di trail running, la mezza maratona disputata oggi tutt'intorno al Sassolungo e Sassopiatto con fulcro al Monte Pana, in una Val Gardena. Brava anche l'altoatesina Petra Pircher che ha centrato un bel bis, alla seconda edizione di una gara affascinante e spettacolare.

L'atleta della US Cornacci si è involato già sulla prima salita verso il rifugio Comici. Una gara tutta in solitaria la sua, e chiusa dopo 1h41'32" con un distacco di 2'49" sul beniamino locale Georg Piazza. Sul podio anche Daniele Felicetti. Petra Pircher (2h5'44") si è messa dietro la triestina Nicol Guidolin e la modenese Manuela Marcolini.

In 600 al via (numero massimo ammesso) in rappresentanza di 17 nazioni.