Precipita e muore in Val Ridanna

(ANSA) - BOLZANO, 7 GIU - Un incidente sul lavoro si è verificato alle ore 13.20 in Val Ridanna. Un agricoltore, Albin Kuen di 43 anni di Vipiteno, è caduto da un altezza di 5 metri dal tetto del suo fienile, procurandosi ferite mortali. Stando alle prime informazioni il contadino, lavorando nel suo maso in località Ried in Val Ridanna, sarebbe scivolato da una scala.

Il medico intervenuto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione non è riuscito a salvargli la vita. Sono intervenuti anche l'elicottero Pelican 2 e l'assistenza spirituale. La salma è stata ricomposta all'ospedale di Vipiteno. I carabinieri hanno aperto un indagine sulle cause dell'incidente.