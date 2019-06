Giochi 2026: Fontana, fatto il massimo e ora incrociamo dita

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - ''La scelta del Cio per le Olimpiadi Invernali del 2026 è molto vicina. Per candidare Milano e Cortina abbiamo fatto tutto quello che andava fatto e ora incrociamo le dita. Mi auguro che i due dossier vengano valutati in maniera conscia''. E' il pensiero del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'assegnazione, in programma il prossimo 24 giugno a Losanna, della sede dei Giochi Invernali del 2026.Il Governatore della Lombardia ha poi alzato la prima palla a due delle Finali Nazionali Under18, che si disputano in queste ore proprio in Piazza Città di Lombardia, ammettendo il cruccio di non vedere molto basket in tv: ''E' un peccato non riesca a sfondare a livello televisivo ma siamo felici di poter ospitare in questa piazza occasioni sportive come questa e speriamo che ce ne siano sempre di più in futuro''.