Feste vigiliane con 'Trento nel cuore'

(ANSA) - TRENTO, 6 GIU - "Trento nel cuore - conoscere, amare, vivere la città" è il tema della 36/a edizione delle Feste vigiliane in programma a Trento dal 21 al 26 giugno. Si tratta della terza edizione affidata all'organizzazione del Centro Santa Chiara.

Cardine di questa 36/a edizione saranno le manifestazioni tradizionali, a cominciare dal Corteo storico che venerdì 21 giugno darà formalmente il via alle feste patronali. Dalle mura del Castello del Buonconsiglio, il Corteo percorrerà le vie della città fino a piazza Fiera, nella quale avranno luogo la cerimonia di apertura e il Giuramento degli zatterieri. Inoltre, lo stesso giorno, si svolgerà in piazza Fiera il Tribunale di Penitenza, quest'anno affidato a Loredana Cont. Sabato 22 12/a edizione della 'Magica notte". Domenica 23, dalle sponde del fiume Adige gareggeranno i 51 equipaggi del Palio dell'Oca.

Chiusura mercoledì 26 con la processione di S. Vigilio, la messa solenne e la tradizionale 'Disfida dei Ciusi e dei Gobj' in piazza Fiera.