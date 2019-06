A Pergine convegno nazionale sul castagno

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - Pergine Valsugana ospiterà dall'11 al 14 giugno il settimo convegno nazionale sul castagno con oltre 100 partecipanti da tutta Italia. Previsti inoltre anche incontri con i produttori, eventi ricreativi, mostre, aperitivi scientifici e degustazioni.

L'iniziativa, presentata oggi in conferenza stampa in Provincia a Trento, è promossa dalla Fondazione Edmund Mach in collaborazione con la Società ortoflorifrutticoltura italiana (Soi). "Il castagno - ha detto l'assessore Giulia Zanotelli - rientra tra le produzioni locali pregiate e di nicchia la cui valorizzazione è tra le priorità della Provincia autonoma di Trento". Il presidente della Fondazione Mach, Andrea Segrè, ha sottolineato che la castagna è un prodotto che sta diventando sempre più importante nel panorama produttivo e paesaggistico locale e nazionale e ha le potenzialità per un ulteriore rilancio.

Il Trentino ha una superficie coltivata a castagneti di 240 ettari per una produzione annua di 15.000 quintali.