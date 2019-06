Tridico, in Trentino potenziamento dell'organico Inps

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha incontrato oggi il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, e l'assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli. All'incontro erano presenti anche il direttore generale della Provincia, Paolo Nicoletti, e il direttore dell'Inps regionale, Marco Zanotelli. Fra i temi al centro del confronto, l'applicazione in Trentino del reddito di cittadinanza e la questione dello scambio di dati fra le due amministrazioni. Al riguardo - è stato detto - è allo studio una convenzione sull'interoperabilità dei dati che permetta all'Inps e alla Provincia, nelle sue varie articolazioni, di collaborare per rendere i servizi offerti ai cittadini sempre più efficienti. Al riguardo, il presidente Tridico ha annunciato il rafforzamento delle presenza dell'Inps sul territorio attraverso un potenziamento dell'organico presente in Trentino, pari a 13 unità.