Internet: a Trento meeting degli influencer dei viaggi

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - Circa 400 tra giovani blogger, fotografi, instagramer e youtuber da tutto il mondo saranno presenti a Trento, dal 4 al 14 giugno, per partecipare alla tappa italiana di 'Traverse', meeting mondiale dedicato al mondo degli influencer nel settore turismo sul web.

Previsti oltre 40 appuntamenti che animeranno il centro storico di Trento in due giorni con oltre 30 speaker internazionali. L'8 giugno è il giorno del fotografo inglese Jordan Hammond, il 9 ci sarà al Teatro Sociale la blogger americana Kate McCulley (aka Adventurous Kate). L'8 giugno incontro con Chiara Cecilia Santamaria (aka machedavvero.it), che ha raggiunto su Youtube oltre 50.000 iscritti in meno di un anno. Evento clou di quest'edizione sarà la serata "Traverse Content Creator Awards", al Mart di Rovereto l'8 giugno. Per la prima volta verranno premiati gli influencer che si sono distinti in originalità e qualità della comunicazione.

L'iniziativa è organizzata grazie ad un accordo fra Trentino Marketing e l'agenzia britannica Traverse.