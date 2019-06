Giornate musei ecclesiastici,adesione Museo diocesano Trento

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - Il Museo diocesano tridentino aderisce alla settima edizione delle Giornate dei musei ecclesiastici, un'iniziativa ideata da Amei, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. Previste visite guidate, mostre, incontri, laboratori per famiglie e bambini. Sarà inoltre possibile accedere gratuitamente alla basilica paleocristiana nella giornata di sabato 8 e al Museo diocesano tridentino domenica 9, con orario continuato dalle 10 alle 19.

In Italia, i musei ecclesiastici censiti sono quasi 900, più della metà visitabili.